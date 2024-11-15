Çin'den Tayvan Uyarısı: 'En Tehlikeli Kıvılcım'

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Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng, Tayvan sorununun, Çin-ABD ilişkilerinde çatışmaya yol açabilecek "en tehlikeli kıvılcım" olduğu uyarısında bulundu.

Büyükelçi Şie, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenen ABD-Çin Hong Kong Forumu'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Şie, burada yaptığı konuşmada, "Tayvan sorunu, Çin'in temel çıkarlarının merkezi ve Çin-ABD ilişkilerinin siyasi temelidir. Eğer yanlış ele alınırsa çatışmayı ve cepheleşmeyi tetikleyebilecek en tehlikeli kıvılcım olabilir." dedi.

Tayvan'ı kullanarak Çin'e zarar vermeye çalışmanın "ateşle oynamak" anlamına geldiğini belirten Şie, Tayvan Boğazı'nda barışı ve istikrarı gerçekten korumanın yolunun "tek Çin" ilkesine ve Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'nin hükümlerine sözde ve eylemde bağlı kalmak ve Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkmak olduğunu vurguladı.

Büyükelçi'nin sözleri, ABD'de Donald Trump'ın 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Çinli bir yetkilinin iki ülke ilişkilerine dair yaptığı ilk değerlendirme oldu.

Trump'ın Tayvan sorunundaki tutumu

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, Tayvan konusunda pazarlığa açık tutumuyla biliniyor. İlk başkanlık döneminde Tayvan konusunda başta Çin'e karşı cepheleşmeci bir tavır izleyen Trump, daha sonra Çin liderliğiyle müzakerelerinin ardından konuyu gündeme taşımamayı tercih etmişti.

Daha sonraki Başkan Joe Biden döneminde ise Tayvan sorunu iki ülke arasındaki jeopolitik rekabetin merkezi bir unsuru haline gelmişti.

Trump'ın Biden'ın aksine ABD'nin NATO başta olmak üzere ittifak yükümlülüklerini eleştirdiği ve dış politikada daha izolasyonist (yalnızcı) bir çizgiyi benimsemesinin Tayvan konusundaki tavrına da yansıyacağı tahmin ediliyor.

Trump, yeni dönemdeki Tayvan politikasına dair henüz herhangi bir açıklama yapmasa da temmuzda Bloomberg ile yaptığı söyleşide, "Tayvan'ı bedavaya savunmanın aptallık olacağı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Son yıllarda Tayvan üzerindeki askeri baskıyı artıran Pekin yönetimi, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.