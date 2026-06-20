Çin'den Uydu ile Sesli Görüşme Dönemi - Son Dakika
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Çin'den Uydu ile Sesli Görüşme Dönemi

Çin\'den Uydu ile Sesli Görüşme Dönemi
20.06.2026 14:47
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Çinli Spacesail, standart akıllı telefonlarla doğrudan uydu üzerinden sesli görüşme gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çinli uydu internet şirketi Spacesail, standart ve üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış ticari akıllı telefonlar kullanarak doğrudan uydu üzerinden sesli görüşmeler gerçekleştirdi. Şirket, bu adımı önemli bir teknolojik dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Çin'in doğusundaki Shanghai'da faaliyet gösteren şirket, cuma günü yaptığı açıklamada bunun Çin'de türünün ilk denemesi olduğunu belirtti. Açıklamada, test boyunca iletişim bağlantısının kesintisiz ve istikrarlı şekilde çalıştığı, ses kalitesinin ise son derece yüksek olduğu ifade edildi.

Çin, bu ayın başlarında Spacesail DTC 01 dahil iki uydu taşıyan bir Zhuque-2E taşıyıcı roketini fırlatmıştı. Spacesail'e ait test uydusunun, doğrudan cep telefonu bağlantısı hizmetleri ile entegre uzay-yer ağına yönelik temel teknolojilerin doğrulanması amacıyla tasarlandığı bildirildi. Uydu aynı zamanda uydu iletişiminin 5G ve 6G teknolojileriyle entegrasyonunu destekliyor.

Şirket, doğrudan uydu bağlantısı teknolojisinin standart ticari akıllı telefonlarda herhangi bir donanım veya yazılım değişikliği gerektirmediğini bildirdi. Saha testlerinde sinyal gücünün tam seviyede olduğu ve ses kalitesinin karasal 5G ağlarıyla aynı düzeye ulaştığı kaydedildi.

Spacesail'e göre mevcut mobil iletişim ağlarıyla yüksek uyumluluk sunan teknoloji, uzay ve yer tabanlı iletişim ağlarının daha kapsamlı şekilde entegre edilmesinin önünü açacak.

Spacesail Constellation bünyesindeki uydu sayısı 5 Haziran itibarıyla 200'e ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Uydu ile Sesli Görüşme Dönemi - Son Dakika

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