Çin'den Vizesiz Geçişte Büyük Kolaylık

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BEİJİNG, 17 Aralık (Xinhua) -- Çin vizesiz transit geçiş politikasında büyük bir gevşemeye giderek uygun görülen yabancı yolcuların 72 ve 144 saat olan ülkede kalış süresini, 240 saate, başka bir ifadeyle 10 güne çıkardı.

Çin Ulusal Göç İdaresi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre vizesiz giriş ve çıkış için 21 liman daha belirlendi ve geçiş yapan yolcuların kalabileceği alanlar da genişletildi. Karar, derhal geçerli olacak.

Güncellenen politika uyarınca aralarında Rusya, Brezilya, İngiltere, ABD ve Kanada'nın bulunduğu 54 ülkenin uygulamadan yararlanma hakkı olan vatandaşları, üçüncü bir ülke ya da bölgeye giderken Çin'e vizesiz giriş yapabiliyor.

Bu yolcular artık 24 eyalet, bölge ve belediyedeki 60 limanın herhangi birinden ülkeye giriş yapabilecek ve belirlenen alanlarda 240 saate kadar kalabilecek.

Politikada yapılan önemli düzenlemelerden biri de yabancı ziyaretçilere tanınan seyahat imkanı. Bu düzenlemeye göre ziyaretçiler, Çin'deki 10 günlük kalış süresi sırasında belirlenen eyalet düzeyindeki 24 bölge arasında serbest şekilde seyahat edebilecek.

Çin'e 2024'ün ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 86,2 artışla yaklaşık 29,22 milyon yabancı ziyaretçi geldi. Bunların 17,45 milyonu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 123,3 gibi büyük bir artışla ülkeye vizesiz giriş yaptı.