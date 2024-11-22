Çin'den Yabancı Finansa Davet

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BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Beijing'de Citigroup CEO'su Jane Fraser ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan He, perşembe günü gerçekleşen görüşmede mali sistem reformunu derinleştirdiklerini ve mali sektörünün üst düzey, iki yönlü açılımını genişletmeye devam ettiklerini söyledi.

He, Citigroup da dahil olmak üzere daha fazla yabancı finans kuruluşunu ve uzun vadeli sermayeyi ülkede yatırım ve iş yapmaya, fırsatları paylaşmaya ve ülkenin finans piyasasının gelişimine katılmaya davet ettiklerini belirtti.

Jane Fraser ise Citigroup'un Çin ekonomisi ve mali piyasasının geleceği konusunda iyimser olduklarını vurgulayarak Çin pazarını daha fazla keşfetmeye hazır olduklarını söyledi. Fraser, bu sayede ABD-Çin ekonomik ve ticari işbirliğine ve küresel ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi.