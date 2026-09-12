Çin Devlet Başkanı Şi, 7 yıl sonra Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Zirvesi için Yeni Delhi'de

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Hindistan'da düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Yeni Delhi'ye ulaştığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, 7 yıl aradan sonra yapacağı ziyaret için bu sabah Pekin'den hareket eden Şi, ülkenin başkenti Yeni Delhi'ye ulaştı.

Şi'ye ziyarette Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Genel Ofisi Direktörü Say Çi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi eşlik ediyor.

Hindistan'a son ziyaretini 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor. Şi, ziyarette Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Çin liderinin ziyareti, Himalayalar'daki sınır sorunları nedeniyle gerilimli bir dönem yaşayan Asya'nın iki dev ülkesi arasındaki yumuşama sürecinin devamı olarak görülüyor. Hindistan Başbakanı Modi, geçen yıl Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılarak ilk adımı atmıştı, Çin lideri buna karşılık veriyor.

Sınır ihtilafı ve yumuşama süreci

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, uzun yıllardır egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler 2024'te anlaşmayla sonuçlanmış, Çin Devlet Başkanı Şi ile Hindistan Başbakanı Modi, anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024'te, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki 16. BRICS Liderler Zirvesi marjında, 5 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşmüştü.

Liderlerin buluşmasının ardından sınır sorununa çözüm bulmak üzere Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Mekanizması yeniden faaliyete geçirilmiş, doğrudan uçuşlar, sınır ticareti ve dini amaçlı ziyaretler yeniden başlatılmıştı.