Çin Devlet Başkanı Şi, 7 yıl sonra Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Zirvesi için Yeni Delhi'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Devlet Başkanı Şi, 7 yıl sonra Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Zirvesi için Yeni Delhi'de

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Yeni Delhi'ye ulaştı. Şi, 7 yıl aradan sonra geldiği Hindistan'da Başbakan Narendra Modi ile sınır geriliminin ardından yürütülen yumuşama süreci kapsamında görüşecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Hindistan'da düzenlenecek 18. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Yeni Delhi'ye ulaştığı bildirildi.

Xinhua ajansının haberine göre, 7 yıl aradan sonra yapacağı ziyaret için bu sabah Pekin'den hareket eden Şi, ülkenin başkenti Yeni Delhi'ye ulaştı.

Şi'ye ziyarette Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Genel Ofisi Direktörü Say Çi ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi eşlik ediyor.

Hindistan'a son ziyaretini 2019'da gerçekleştiren Şi, 7 yıl aradan sonra ülkeyi ziyaret ediyor. Şi, ziyarette Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler yapacak.

Çin liderinin ziyareti, Himalayalar'daki sınır sorunları nedeniyle gerilimli bir dönem yaşayan Asya'nın iki dev ülkesi arasındaki yumuşama sürecinin devamı olarak görülüyor. Hindistan Başbakanı Modi, geçen yıl Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılarak ilk adımı atmıştı, Çin lideri buna karşılık veriyor.

Sınır ihtilafı ve yumuşama süreci

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, uzun yıllardır egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ediyor. Yeni Delhi ise Aksay Çin Platoları'nı kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler 2024'te anlaşmayla sonuçlanmış, Çin Devlet Başkanı Şi ile Hindistan Başbakanı Modi, anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024'te, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki 16. BRICS Liderler Zirvesi marjında, 5 yıl aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşmüştü.

Liderlerin buluşmasının ardından sınır sorununa çözüm bulmak üzere Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Mekanizması yeniden faaliyete geçirilmiş, doğrudan uçuşlar, sınır ticareti ve dini amaçlı ziyaretler yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Narendra Modi, Xi Jinping, Yeni Delhi, Hindistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, 7 yıl sonra Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Zirvesi için Yeni Delhi'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diyarbakır’da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi Diyarbakır'da hamile kadın evde asılı bulundu, ailesi kocası ve ailesinden şikayetçi
Sosyal konutta geri sayım başladı 7 şartı taşıyan başvurabilecek Sosyal konutta geri sayım başladı! 7 şartı taşıyan başvurabilecek
Yolcu uçağında bomba alarmı Apar topar döndürüldü Yolcu uçağında bomba alarmı! Apar topar döndürüldü
Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor Evinin 3. katından düşen 19 yaşındaki gencin hayati tehlikesi devam ediyor
CHP’den Mansur Yavaş’a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır CHP'den Mansur Yavaş'a: Anıtkabir ziyaretinde bulunmaması hayal kırıklığıdır
Ardahan ziyaretinde Özgür Özel’e olay sözler Acılı eş “İmamoğlu yüzünden“ diyerek böyle isyan etti Ardahan ziyaretinde Özgür Özel'e olay sözler! Acılı eş "İmamoğlu yüzünden" diyerek böyle isyan etti

12:40
Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz“ deyip iki isim söyledi
Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı adayı olarak önerebiliriz" deyip iki isim söyledi
11:33
“Şimşekler“ suç örgütüne operasyon 11 ilde 64 gözaltı
"Şimşekler" suç örgütüne operasyon! 11 ilde 64 gözaltı
11:33
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı
11:33
Icardi Türkiye’nin komşusuna gidiyor İtalya derken bambaşka takım
Icardi Türkiye'nin komşusuna gidiyor! İtalya derken bambaşka takım
11:19
Salı günü pompada büyük değişim Motorine rekor zam bekleniyor
Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor
10:03
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Erkek doktora muayene olmak istemeyince ortalık karıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 12:59:02. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Devlet Başkanı Şi, 7 yıl sonra Hindistan'da düzenlenen 18. BRICS Zirvesi için Yeni Delhi'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement