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Çin, dışa açılımıyla yabancı yatırımları çekmeye devam ediyor - Son Dakika
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Çin, dışa açılımıyla yabancı yatırımları çekmeye devam ediyor

Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Departmanı Direktörü Zhu Bing, ülkenin dışa açılımı genişletme çabaları yoğunlaşırken yabancı şirketlerin Çin pazarına daha çok yatırım yapmaya başladığını belirtti. Çin'in kapılarını dışarıya daha geniş açma taahhüdü ve yeni düzenlemeler, yabancı yatırımcıların güvenini artırmış ve Çin pazarının cazibesini artırmıştır.

Çin, dışa açılımıyla yabancı yatırımları çekmeye devam ediyor
08.01.2024 - 16:51,
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BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Yabancı Yatırım İdaresi Departmanı Direktörü Zhu Bing, ülkenin dışa açılımı genişletme çabaları yoğunlaşırken yabancı şirketlerin Çin pazarına daha çok yatırım yapmaya başladığını belirtti.

Zhu, Xinhua Haber Ajansı'nın düzenlediği Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yabancı işletmelerin Çin'de yatırım yapmaya olan ilgisinin arttığını söyledi. Zhu, 2023 yılının ilk 11 ayında ülke genelinde yeni kurulan yabancı sermayeli firma sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,2 arttığını vurguladı.

Yetkili, "Özellikle İngiltere, Fransa, Hollanda, İsviçre ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerden gelen yatırımlar önemli ölçüde arttı" dedi.

Uzmanlar, Çin pazarının artan cazibesini büyük ölçüde ülkenin kapılarını dışarıya daha geniş açma taahhüdünü yerine getirme çabalarına bağlıyor.

Çin Devlet Konseyi, Aralık 2023'te Shanghai'daki Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarıyla uyumlu hale getirilerek üst düzey kurumsal açılımını teşvik etmek için kapsamlı bir plan yayımladı.

Plan, aralarında mal ve hizmet ticaretini kolaylaştırma, dijital ticareti teşvik etme ve fikri mülkiyet haklarının korunmasını geliştirme gibi girişimlerin bulunduğu yedi alanı kapsayan toplam 80 tedbir içeriyor.

Çin, 2023'ün Temmuz başlarında ise yabancı yatırım ortamını iyileştirmek ve daha fazla sermaye çekmek amacıyla 24 maddelik bir genelge yayımlamıştı.

Shanghai'daki Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Yönetim Komitesi yetkilisi Zhao Yugang, "Çin'in kurumsal açılımı yabancı işletmelerin kendilerini daha güvende hissetmelerini sağladı" dedi.

Zhao, Shanghai'daki Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin uluslararası yatırımcılar açısından cazibesini artırmak amacıyla yabancı yatırım erişimini kolaylaştırmaya ve adil rekabet ortamı yaratmaya devam edeceğini belirtti.

Xinhua Haber Ajansı tarafından başlatılan ve tüm medyaya açık bir tartışma platformu olan Çin Ekonomik Yuvarlak Masa Toplantısı'nın üçüncü bölümünde dış ticaret ve yatırım konuları ele alındı.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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