Çin Dışişleri Bakanı, Bakü'de İsrail'e Batı Şeria yerleşimlerine son vermesini istedi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı, Bakü'de İsrail'e Batı Şeria yerleşimlerine son vermesini istedi

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Vang Yi, Bakü'de Herzog ile görüşerek İsrail'e Gazze'ye tam erişim sağlaması ve Batı Şeria'daki zorla Yahudi yerleşimlerine son vermesi çağrısında bulundu. Filistin sorununu 'yüzyılın en büyük tarihsel adaletsizliği' olarak niteleyen Vang, çözümün iki devlet olduğunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, İsrail'in, Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbederek zorla Yahudi yerleşimleri kurmaya son vermesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi marjında İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.

Vang, görüşmede, Filistin sorununun "yüzyılın en büyük tarihsel adaletsizliği" olduğunu vurgulayarak, İsrail'e, Gazze Şeridi'ne tam erişim sağlayarak devam eden insani felaketin yayılmasını önlemesi ve Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbederek Yahudi yerleşimleri kurmaya son verme çağrısında bulundu.

Filistin sorununun çözümünün doğru yolunun iki devlet olduğuna işaret eden Vang, Isaac Herzog'un babası, 1983-1993 yıllarında İsrail Cumhurbaşkanlığı yapan Haim Herzog'un, anılarında "Müzakere ve ödün her zaman kayba yol açmaz, çoğu zaman önemli kazanımlar ve uzun vadeli güven sağlar." diye yazdığını hatırlatarak, bunun, Orta Doğu'nun bugünkü durumu için de yol gösterici bir öğüt olduğunu belirtti.

Vang, hem Yahudilerin hem de Filistinlilerin barışçıl şekilde yaşama ve kendi bağımsız devletlerini kurma hakkına sahip olduğunu söyleyerek, tüm tarafların barışa yönelik kararlılığı korumasını ve iki devletli çözüme bağlı kalmasını dilediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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