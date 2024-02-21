Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa\'yı ziyaretinde işbirliği çağrısında bulundu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Fransa'yı ziyaretinde, iki ülkenin çok kutuplu bir dünyada küresel barış ve istikrar için yapıcı rol oynamak üzere birlikte hareket etmesi çağrısında bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang ziyaretinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.
Vang, görüşmede Çin ve Fransa'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyesi iki büyük ve bağımsız ülke olarak çok kutuplu dünyanın önemli güç odakları olduğunu, küresel barış ve istikrara katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.
İki ülkenin stratejik işbirliği ve eşgüdümü artırması gerektiğinin altını çizen Vang, Fransa'nın, Çin'in Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yapıcı rol oynayarak dünyada bir "istikrar gücü" olmasına katkı sağlamasını umduklarını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkesinin Avrupa'nın "stratejik özerkliği" anlayışına sadık olduğu ve artan küresel sorunlar karşısında Çin ile eşgüdümü güçlendirerek barışı ve istikrarı korumayı hedeflediklerini vurguladı.
Macron ile Vang, görüşmede Rusya- Ukrayna Savaşı üzerine de görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, ortak amaçlarının "barışa katkı sağlamak" olduğunu vurgularken, Fransız lider Çin'den, Rusya'ya müzakere masasına dönmesi için baskı yapmasını istedi.
Vang, Paris'teki temasları kapsamında ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı'nın Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne ile Çin-Fransa Stratejik Diyalog Toplantısı'nı gerçekleştirdi.
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