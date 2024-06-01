Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Arap ülkeleriyle görüştü

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BEİJİNG, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Arap İşbirliği Forumu 10. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Çin'e gelen Arap ülkelerinden bazı konuklarla görüştü.

Wang Yi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Saud, Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Abdullah Ali El-Yahya ve Komorlar Birliği Dışişleri Bakanı Dhoihir Dhoulkamal ile bir araya geldi.