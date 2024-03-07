Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu çerçevesinde düzenlenen bir basın toplantısında, yurtiçi ve yurtdışından gazetecilerin Çin'in dış politikası ve dış ilişkileriyle ilgili sorularını yanıtladı.

07.03.2024 15:21
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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Perşembe günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumu çerçevesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Wang, yurtiçi ve yurtdışından gazetecilerin Çin'in dış politikası ve dış ilişkileriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı - Son Dakika

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