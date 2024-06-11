Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

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NİJNİY NOVGOROD, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, geçtiğimiz yıl içinde BRICS işbirliğinin dikkat çekici, hızlı ve güçlü olduğunu söyledi.

Bakan, BRICS'in genişlemesinin ardından Küresel Güney'in birlik yoluyla güç kazanacağı yeni bir dönemin başladığını ve BRICS'in cazibe ve çekiciliğinin sürekli arttığını belirtti.

Günümüz dünyasında ekonomiyle ilgili konuların yaygın şekilde siyasallaştırılıp güvenlik meselesi haline getirilmesine ve artan tek taraflı yaptırım ve teknolojik engellere dikkat çeken Wang, katılımcılara tarihin gidişatını takip etme, eşitlik ve hakkaniyetin tarafında yer alma ve doğru tercihler yapma çağrısında bulundu.

İleriye dönük olarak, büyüyen BRICS'in daha büyük sorumluluk ve eylemlere girişmesi gerektiğini kaydeden Wang, BRICS'in büyümesinin stratejik önemi ve siyasi etkilerinden tam anlamıyla faydalanılarak, BRICS'in yükselen piyasaları ve gelişmekte olan ülkeleri temel alan, dünyaya açık ve kapsayıcı yeni bir çok taraflı işbirliği mekanizması türüne dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

Wang, gelecekteki küresel kalkınma için yeni bir ayrıntılı plan oluşturmak üzere çok taraflılığa duyulan güveni güçlendirme, sıcak gündemlerin siyasi çözümüne yeni bir destek sunmak üzere barış ve güvenliği koruma kararlılığını sıkı şekilde güçlendirme, ayrıca faydaya dayalı işbirliğini yeni seviyelere çıkarmak üzere BRICS'in asli arzusu olan açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliğine bağlı kalma çağrısı yaptı.

Katılımcılar, BRICS işbirliği ile uluslararası ve bölgesel sıcak gündem konuları hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Tüm taraflar BRICS mekanizmasının önemli rolü ve üye sayısının artmasıyla elde edilen başarılardan övgüyle bahsetti. BRICS'e daha fazla ülkenin katılmasının, dünyadaki çok taraflılık sürecini hızlandırdığı ve daha adil ve hakkaniyetli bir uluslararası düzeni teşvik ettiği konusunda mutabık kalan taraflar ayrıca ortak ülkelerin oluşturulmasına desteklerini dile getirdi.

Tüm taraflar, çok taraflılığa bağlı kalınması, tek taraflılık ve korumacılığın reddedilmesi, uluslararası finans mimarisinde reformun teşvik edilmesi, küresel yönetişimin geliştirilip iyileştirilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin seslerinin ve temsilinin artırılması çağrısında bulundu.

Taraflar, ihtilafların diyalog ve istişare yoluyla barışçıl şekilde çözülmesi ve krizlerin barışçıl çözümüne olanak sağlayan tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

BRICS dışişleri bakanları, toplantının ardından ortak bir bildiri yayımladı.

Wang, toplantı sırasında Laos Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atskeselassie ve İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni ile ayrı ayrı görüştü.