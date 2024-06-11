Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni ile bir araya geldi

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NİJNİY NOVGOROD, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pazartesi günü Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri Keni ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang Çin-İran ilişkilerinin geçmişin üzerine inşa edilecek ve geleceğe açılacak çok önemli bir döneme girdiğini ifade ederek, ikili ilişkilere stratejik bir perspektiften bakmak, ikili ilişkilerin gelişim seyrine yön vermek, çeşitli alanlarda faydalı işbirliğini sağlam şekilde ilerletmek, bölgesel ve uluslararası meselelerde koordinasyonu kapsamlı şekilde derinleştirmek, ayrıca bölge ve dünya barışı ve istikrarına daha fazla katkıda bulunmak üzere İran'la birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Wang, İran ve Suudi Arabistan'ı, ilişkilerini geliştirmeleri ve bölgede kalıcı iyi komşuluk ve dostluk ilişkileri kurmaları yönünde desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Bakıri Keni ise İran'ın Çin ile stratejik ilişkilerini güçlendirmeye, çeşitli alanlarda işbirliğini artırmaya ve ikili ilişkilerde sürekli yeni ilerlemeler sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Bakan vekili, mevcut uluslararası konjonktürde İran-Çin ilişkilerinin iyi yönde gelişmesinin sadece iki ülke halkına fayda sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış ve istikrarın yanı sıra daha adil ve makul bir uluslararası düzenin kurulmasına ve gelişmekte olan ülkelerin meşru haklarının gözetilmesine de yardımcı olacağını ifade etti.

Bakıri Keni, tek Çin ilkesini ve Çin'in egemenliği ile toprak bütünlüğünü korumasını desteklediklerini belirtti.

Çin'in çok taraflılığa bağlılığını ve uluslararası ilişkilerde adalet ve hakkaniyetin gözetilmesine yönelik kararlılığını takdir ettiklerini söyleyen İranlı yetkili, tek taraflılığın çıkmaz sokağa girdiğine ve uzun süredir devam eden Gazze çatışmasında da görüldüğü üzere bu anlayışın küresel sorunlar şöyle dursun, yerel sorunları bile çözemediğine işaret etti.

Bakıri Keni, İran'ın uluslararası ve bölgesel meselelerde Çin ile iletişim ve koordinasyonu güçlendirmeye, çok taraflılığı ortaklaşa savunmaya ve küresel sorunlara çözüm aramaya istekli olduğunu belirtti.

İki taraf ayrıca BRICS işbirliği, Ukrayna krizi ve İran'ın nükleer meselesi hakkında görüş alışverişinde bulundu.

BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'na İran'ın ilk kez tam üye olarak katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Wang, Çin'in İran ile stratejik koordinasyonu genişletmeye, küresel yönetişimin reformu ve iyileştirilmesinde BRICS mekanizmasının önemli rolünü devreye sokmaya, Küresel Güney'in nüfuzunu ve sesini daha da güçlendirmeye, ayrıca daha adil ve makul bir dünya düzeninin oluşturulmasını teşvik etmeye istekli olduğunu söyledi.