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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ne ziyaret gerçekleştirecek - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ne ziyaret gerçekleştirecek

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, davet üzerine Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ni ziyaret edecek. Bu ziyaretler, Çin dışişleri bakanlarının yıllık yurtdışı ziyaretlerinin ilk durağı olan Afrika'ya gerçekleştirilecek. Ardından Wang, Brezilya ve Jamaika'yı ziyaret edecek.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili\'ne ziyaret gerçekleştirecek
11.01.2024 - 13:37,
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BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, 13-18 Ocak tarihleri arasında davet üzerine Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ni ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Afrika'nın üst üste 34. yılda da Çin dışişleri bakanlarının yıllık yurtdışı ziyaretlerinin ilk durağı olduğunu belirtti.

Sözcü, Afrika ziyaretinin ardından Wang'ın 18-22 Ocak tarihleri arasında davet üzerine Brezilya ve Jamaika'yı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua
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