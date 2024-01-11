Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili\'ne ziyaret gerçekleştirecek

BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, 13-18 Ocak tarihleri arasında davet üzerine Mısır, Tunus, Togo ve Fildişi Sahili'ni ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Afrika'nın üst üste 34. yılda da Çin dışişleri bakanlarının yıllık yurtdışı ziyaretlerinin ilk durağı olduğunu belirtti.

Sözcü, Afrika ziyaretinin ardından Wang'ın 18-22 Ocak tarihleri arasında davet üzerine Brezilya ve Jamaika'yı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.