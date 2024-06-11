Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü

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NİJNİY NOVGOROD, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek ikili ilişkileri ve BRICS işbirliğini görüştü.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesinin, tarafların kendi temel çıkarlarına dayanarak yaptığı stratejik bir tercih olduğunu ve küresel eğilimlere ve zamanın gidişatına uygun olduğunu belirterek, bunun herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve dış güçler tarafından zedelenemeyeceğini söyledi.

Wang, stratejik odağı korumak, işbirliği potansiyelini araştırmak, dış baskılara karşılık vermek ve ikili ilişkilerin sağlam ve sürdürülebilir ilerleyişini teşvik etmek üzere Rusya ile çalışmaya istekli olduklarını kaydetti.

BRICS'in yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki birlik ve işbirliği için önemli bir platform olduğunu vurgulayan Wang, daha adil ve makul bir küresel yönetişim sisteminin yaratılmasında genişleyen BRICS mekanizmasının kritik rol oynayacağını ifade etti.

Wang, "daha geniş çaplı BRICS işbirliğinin" başlatılabilmesi için Rusya'nın BRICS dönem başkanı olarak yürüteceği çalışmalara tam destek vermeye, BRICS stratejik ortaklığını pekiştirmek için birlikte çalışmaya, Küresel Güney'in birliğini ve bağımsız ilerlemesini teşvik etmeye ve çok taraflılığın gözetilip ortak kalkınmanın teşviki için daha güçlü bir ses çıkarmaya hazır olduklarını vurguladı.

Lavrov ise iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, üst düzey etkileşimleri yoğunlaştırmak, çeşitli alanlarda işbirliğini artırmak ve Rusya-Çin Kültür Yılları'nın başarılı geçmesini birlikte sağlamak üzere Çin'le çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gibi çok taraflı platformlarda Rusya'nın Çin'le yakın işbirliği yapacağını ve diplomatik koordinasyonu artıracağını sözlerine ekledi.

Lavrov, uluslararası ve bölgesel arenalarda benzer zihniyete sahip ülkelerin sayısının giderek arttığını ve BRICS'in genişlemesinin bu olumlu gidişatı yansıttığını kaydetti. Lavrov, Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenecek BRICS zirvesine siyasi hazırlık yapmak amacıyla, BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda işbirliğinin bir sonraki aşamasına yönelik derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmesini umduğunu söyledi.

İki taraf, Ukrayna krizi de dahil olmak üzere mevcut uluslararası ve bölgesel meselelerde görüş alışverişinde bulundu.