Çin Dışişleri Bakanlığı: Filistin Sorununun Çözümü İki Devletli Çözümdür

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İsrail'in işgal altındaki Gazze'ye yönelik saldırıları ve derinleşen insani krizle dünya gündeminde yer tutan Filistin sorununun çözümünün tek geçerli yolunun, iki devletli çözüm olduğu ve bunun uluslararası toplumda hakim kabul gördüğünü belirtti.
Sözcü Mao, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, Gazze'nin güneyindeki Refah'ta yaşanan gelişmeler, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşma süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.
AA muhabirinin, İsrail kabinesinin, "Filistin devletinin Birleşmiş Milletler (BM) veya herhangi bir ülke tarafından tek taraflı tanınmasını reddedeceğini" deklare eden kararına ilişkin sorusuna Mao, "İki devletli çözüm, uluslararası toplumun hakim kabulüdür. İsrail-Filistin arasındaki çatışma döngüsünü kırabilmenin tek geçerli yolu, iki devletli çözümün uygulanmasıdır." yanıtını verdi.
Mao, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Filistin sorununun kalıcı çözümüne yönelik uluslararası yetki veya buyruğu kabul etmeyeceklerini" açıklamasına ilişkin, Çin'in iki devletli çözümün uygulanması için kapsamlı ve yetkili bir uluslararası barış konferansının toplanması çağrısını yineledi. Mao, bu konuda takvim ve yol haritası belirlenmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.
"Filistin halkına desteğimizi göstereceğiz"
Çin'in, UAD'nin, İsrail-Filistin sorununa ilişkin vereceği tavsiye kararı için yasal önerilerini Temmuz 2023'te mahkemeye ilettiğini belirten Mao, ülkenin pozisyonunu detaylı olarak açıklamak için duruşmalarda sözlü ifadeye de katılacaklarını aktardı.
Sözlü ifadede Filistin'in kendi kaderini tayin hakkı ile uluslararası insan hakları hukuku ve insancıl hukuk bakımından karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşünü aktaracağını dile getiren Mao, "Filistin halkına desteğimizi göstereceğiz. Çin, Orta Doğu'da barış ve istikrar için uluslararası toplum ile çalışmayı sürdürecektir." ifadesini kullandı.
Çin'in, Refah'taki gelişmeleri yakından takip ettiğinin altını çizen Mao, "Sivillere yönelik ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri kınıyor ve karşı çıkıyoruz. İsrail'e, askeri operasyonlarına en kısa sürede son vermeye, sivil can kayıplarını engellemek ve daha yıkıcı insani felaketi önlemek için her türlü çabayı göstermeye çağırıyoruz." diye konuştu.
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