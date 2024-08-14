Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki ateşkese destek veriyor

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Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de kalıcı ve kapsamlı ateşkese katkıda bulunacak tüm çabaları desteklediklerini bildirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, günlük basın toplantısında, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik müzakerelere ilişkin konuştu.

Çin'in Gazze'de yaşananların mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için uluslararası çaba gösterilmesi çağrısında bulunduğunu belirten Lin, Gazze'de kalıcı ve kapsamlı bir ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunacak tüm çabaları desteklediklerini ifade etti.

Lin, Çin'in Gazze'deki durumun yatıştırılması ve çatışmaların daha da tırmanmasının önlenmesi için uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceğini dile getirdi.