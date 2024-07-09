Çin Dışişleri Bakanlığı: Rusya ve Ukrayna gerilimi azaltmalı ve ateşkesi değerlendirmeli - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanlığı: Rusya ve Ukrayna gerilimi azaltmalı ve ateşkesi değerlendirmeli

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafların sorumlu şekilde gerilimi azaltmaları ve ateşkes konusunu değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Lin, Çin'in Ukrayna meselesindeki tutumunun istikrarlı ve net olduğunu belirtti. Ayrıca, Çin'in Brezilya ile Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin ortak anlayışlar mutabakatına vardığını ve bu mutabakatın 100'den fazla ülkeden destek gördüğünü aktardı.

09.07.2024 18:25
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda tarafların sorumlu şekilde gerilimi azaltmaları ve ateşkes konusunu değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayan Lin, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e dün düzenlenen ve Okhmatdyt Çocuk Hastanesi'nin de yer aldığı çok sayıda bina ve altyapının zarar gördüğü saldırıya ilişkin soru üzerine Lin, "Çin'in Ukrayna meselesindeki tutumu istikrarlı ve nettir." dedi.

Lin, "Taraflar sorumlu şekilde gerilimi düşürmeli ve ateşkes ile siyasi çözüm için durumu değerlendirmeli." diye konuştu.

Çin'in Brezilya ile, Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin 6 maddelik ortak anlayışlar mutabakatına vardığını anımsatan Lin, bu mutabakatın 100'den fazla ülkeden destek gördüğünü aktardı.

Lin, "İlk madde taraflara gerginliği azaltmak için 3 ilke sunuyor. Bunlar da savaş alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve tarafların ateşi körüklememesinden geçiyor. Tarafların soğukkanlı davranması ve gerilimi daha da tırmandıracak eylemlerden kaçınması gerekir." şeklinde konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Macaristan Başbakanı Victor Orban ile görüşmesini de değerlendiren Lin, Macaristan'ın Ukrayna krizinin çözümünde yapıcı rol oynadığını belirtti.

Kaynak: AA

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