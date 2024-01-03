Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: BRICS\'in genişlemesi parlak olasılıklar vadeder

BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, BRICS'in genişlemesinin parlak olasılıklar vadettiğini belirtti.

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, İran ve Etiyopya 1 Ocak'ta resmen BRICS'e katıldı. Böylece üye sayısını ikiye katlayarak 5'ten 10'a yükseltti.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında, Çin'in BRICS'in geleceğine inancının tam olduğunu belirterek BRICS işbirliği mekanizmasının uyumluluk ve nüfuzunu artırdığını, ayrıca uluslararası ilişkilerde kalıcı bir olumlu ve istikrarlı güç haline geldiğini ifade etti.

Söz konusu ülkelerin talebi üzerine BRICS'in genişleme kararı aldığını hatırlatan Wang, bu durumun yükselen piyasaların ve gelişmekte olan ülkelerin ortak arzusuna hizmet ettiğini ve çok kutupluluğa yönelik küresel eğilime uygun olduğunu söyledi.

Sözcü, "BRICS işbirliğinde yeni sonuçlar elde etmek üzere diğer üye ülkelerle birlikte çalışacağız" dedi.