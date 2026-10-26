Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo, Brezilya\'da Lula\'nın seçim başarısını kutladı

BEİJİNG, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi'nin, devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Luiz Inacio Lula da Silva'nın kazandığını ilan ettiğini belirterek, Lula'yı başarısından dolayı kutladıklarını söyledi.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında, ortak geleceğe sahip Çin-Brezilya topluluğunun inşasını istikrarlı şekilde ilerletmek üzere Brezilya ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.