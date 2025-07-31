Çin Dışişleri'nden Japonya'ya Çağrı

BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Tokyo'da iki Çin vatandaşının ciddi şekilde darbedildiğine ilişkin haberleri hatırlatarak, Japon tarafını Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için etkili önlemler almaya çağırdı.

Perşembe günü Tokyo'da iki Çin vatandaşının dört kişi tarafından saldırıya uğrayarak ağır yaralandığı bildirildi.

Sözcü perşembe günkü basın toplantısında, Çin'in Tokyo Büyükelçiliği'nin olayla ilgili endişelerini Japon makamlarına derhal ilettiğini ve durumu ayrıntılı şekilde araştırdığını belirtti.

Guo, "Çin vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için Japonya'yı etkili önlemler almaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.