Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Putin'in üçlü zirve iddiasını doğrulamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Putin'in üçlü zirve iddiasını doğrulamadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Putin'in ABD ve Çin ile üçlü zirve önerdiği iddiasını doğrulamaktan kaçındı. Pekin'in Ukrayna krizindeki pozisyonunun tutarlı olduğunu söyleyen Mao, barış görüşmelerini teşvik edip siyasi çözümü kolaylaştıracaklarını belirtti.

Çin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için Washington ve Pekin ile üçlü zirve önerdiği" iddialarına ilişkin Ukrayna krizinin çözümü için aktif rol oynayacağı mesajını verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili soruya yanıt verdi.

İddiayı doğrulamaktan kaçınan Sözcü Mao, "Çin'in Ukrayna krizine ilişkin pozisyonu tutarlıdır. Barış görüşmelerini teşvik etmeyi ve siyasi bir çözümü kolaylaştırmak için etkin şekilde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Putin'in üçlü zirve önerdiği iddiası

ABD'nin Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 9 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de katılacağı üçlü zirvede bir araya gelmeyi önerdiği iddia edilmişti.

Gazetenin görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberde, Kremlin'in, görüşmenin 18-19 Kasım'da Çin'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleştirilmesini önerdiği ileri sürülmüştü.

Haberde üst düzey bir ABD'li yetkilinin, Trump'ın zirveye henüz onay vermediğini ancak savaşı sona erdirme yönündeki vaadi düşünüldüğünde bu fikre açık olabileceğini söylediği aktarılmıştı.

Rus yetkililerin öneriyi diplomatik kanallar aracılığıyla Pekin'e ilettiği kaydedilen haberde, Çin tarafının da Trump'ın bunu kabul etmesi halinde toplantıya itiraz etmeyeceğinin sinyalini verdiği iddiasına yer verilmişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiDışişleri BakanlığıVladimir PutinDiplomasiPolitikaGüncelPekinRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Betül Sayan Kaya’nın uykularını kaçıracak sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Betül Sayan Kaya'nın uykularını kaçıracak sözler
Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü Fenerbahçe’nin kovar gibi yolladığı isim Messi’ye döndü
18:04
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor Tam 23 oda, 7 banyosu var
Ronaldo, bir malikane daha yaptırıyor! Tam 23 oda, 7 banyosu var
18:01
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan yeni açıklama
Fon skandalına ismi karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan yeni açıklama
17:25
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, CHP'de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 18:18:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning, Putin'in üçlü zirve iddiasını doğrulamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei