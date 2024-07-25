Çin Donanma Filoları Rus Donanmasının Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarına Katılacak - Son Dakika
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Çin Donanma Filoları Rus Donanmasının Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarına Katılacak

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin donanma filolarının, Rus donanmasının 328. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılacağını açıkladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Jiaozuo ve Honghu gemilerinden oluşan donanma filosu, Rusya'nın St. Petersburg limanı ve Mısır'ın İskenderiye limanını ziyaret edecek. Ayrıca Longshushan ve Zhenghe gemilerinden oluşan bir Çin donanma filosu da Rusya'nın Vladivostok limanına gidecek.

25.07.2024 15:39
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BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin donanma filolarının, Rus donanmasının 328. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılacağını söyledi.

Zhang Perşembe günkü basın toplantısında Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait Jiaozuo ve Honghu gemilerinden oluşan donanma filosunun, ilgili yıllık plana göre ve Rus ve Mısır donanmalarının daveti üzerine Temmuz sonu ve Ağustos ortası arasında Rusya'nın St. Petersburg limanını ve Mısır'ın İskenderiye limanını ziyaret edeceğini belirtti.

Filo, St. Petersburg limanında Rus donanmasının 328. kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılacak.

Zhang ayrıca Temmuz ayının sonlarında Longshushan ve Zhenghe gemilerinden oluşan bir Çin donama filosunun da kutlama etkinliğine katılmak üzere Rusya'nın Vladivostok limanına gideceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Donanma Filoları Rus Donanmasının Kuruluş Yıldönümü Kutlamalarına Katılacak - Son Dakika

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