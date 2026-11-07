Çin düzenleyicisi, Guangzhou'da lityum hidroksit sözleşmelerine onay verdi - Son Dakika
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Çin düzenleyicisi, Guangzhou'da lityum hidroksit sözleşmelerine onay verdi

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Çin düzenleyicisi, Guangzhou\'da lityum hidroksit sözleşmelerine onay verdi
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Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Guangzhou Vadeli İşlem Borsası'nda lityum hidroksit vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin tesciline onay verdi. Komisyon, bunun vadeli işlem ürün yelpazesini genişletip yeşil kalkınmaya finansal desteği güçlendireceğini belirtti.

BEİJİNG, 7 Kasım (Xinhua) -- Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu, Guangzhou Vadeli İşlem Borsası'nda lityum hidroksit vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin tesciline onay verdi.

Komisyondan cuma günü yapılan açıklamada, lityum hidroksit vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin işleme açılmasının, Çin'in vadeli işlem ürün yelpazesini genişletmeye ve yeşil kalkınmaya yönelik finansal desteği güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğu belirtildi.

Yeni enerjili araçlarda kullanılan yüksek nikel içeriğine sahip üç bileşenli lityum bataryaların temel hammaddelerinden biri olan lityum hidroksit, potansiyel olarak alçak irtifa hava araçları ve somutlaştırılmış yapay zeka gibi yükselen alanlarda da kullanılabiliyor.

Lityum hidroksidin dünyadaki en büyük üreticisi ve tüketicisi olan Çin, aynı zamanda lityum işleme teknolojisinde dünya lideri konumunda. Dünya genelinde lityum cevherinin işlenerek lityum elde edilmesine yönelik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 90'ı Çin'de bulunuyor.

Çin Demir Dışı Metaller Sektör Birliği Lityum Şubesi Başkanı Li Yusheng, yurtiçi vadeli işlem uzlaşma fiyatlarının uluslararası ticarette kullanımını teşvik edecek yeni sözleşmelerin, Çin'in sektördeki üretim ölçeğini küresel fiyatlandırma gücüne dönüştürmesine yardımcı olabileceğini söyledi.

Piyasa temsilcileri, lityum hidroksit vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin başlatılmasının, mevcut lityum karbonat vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini tamamlayacağını ve lityum sektörünün kullanabileceği risk yönetimi araçlarını daha da çeşitlendireceğini belirtiyor.

Guangzhou Vadeli İşlem Borsası, bir sonraki aşamada lityum hidroksit vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin sorunsuz şekilde piyasaya sürülmesi için hazırlık yapacağını açıkladı.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiGuangzhouEkonomiFinansGüncelSon Dakika

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