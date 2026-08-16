Çin Ekoloji Yasası Yayınlandı - Son Dakika
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Çin Ekoloji Yasası Yayınlandı

Çin Ekoloji Yasası Yayınlandı
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Çin'in yeni Ekoloji ve Çevre Yasası, ekolojik medeniyetin inşasında dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu Xinhua Enstitüsü'nün Çin'in Ekoloji ve Çevre Yasası hakkındaki raporu, yasanın yürürlüğe girdiği cumartesi günü kamuoyuna açıklandı.

Yaklaşık 19.000 Çince karakterden oluşan raporda, yasanın tarihçesi, önemi, getirdiği hukuki yenilikler ve Çin'e özgü nitelikleri ele alınırken, küresel önemi ve katkıları da öne çıkarılıyor.

"Ekoloji ve çevre başlığıyla dünyada hazırlanan ilk yasa" olarak nitelendirilen mevzuatın, yeni dönemde ekolojik medeniyet inşası ve hukuka dayalı yönetişimi kapsamlı şekilde ilerletme çabalarının bütünleşmesini ve birbirini güçlendirmesini yansıtan dönüm noktası niteliğinde bir başarı olduğu belirtiliyor. Yasanın ayrıca, Çin'in ekoloji ve çevre hukukunun kodifikasyonunda yeni bir aşamaya işaret ettiği vurgulanıyor.

Çin'in ekolojik medeniyet inşa etme konusundaki başarılı uygulamalarını, kurumsal yeniliklerini ve yönetişim deneyimini yasal güvence altına alan yasa, insan ile doğa arasındaki uyumu teşvik etmek ve Çin ulusunun sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için sağlam bir hukuki temel oluşturuyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi ve uygulanmasının, hukukun üstünlüğü çerçevesinde Çin'in modernleşmesi sürecini ilerletme yolunda bir başka dönüm noktası olduğu belirtilen raporda, yasanın Çin'in yönetişimini daha yüksek bir düzeye taşıyacağı ifade ediliyor.

Raporda ayrıca, yasanın tüm insanlığın ortak endişelerine çözüm getirme konusunda Çin'in deneyimini yansıttığı ve küresel çevre yönetişimine ve temiz ve güzel bir dünyanın birlikte inşa edilmesi çabalarına çözümler sunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ekoloji Yasası Yayınlandı - Son Dakika

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