Çin, Ekonomiyi Canlandıracak Yeni Krediler Açıklıyor

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Maliye Bakanı Lan Fo'an, Çin'in merkezi hükümetinin olası iç ve dış belirsizliklerle mücadele için yeterli rezerv araçlarına ve politika alanına sahip olduğunu söyledi.

Lan, perşembe günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu sırasında düzenlenen basın toplantısında tüketimi canlandırmak için şahıslar ve işletmeler üzerindeki mali yükleri hafifletmek üzere belli kredilerde yeni faiz sübvansiyonu politikaları uygulayacaklarını belirtti.

Lan, kilit öneme sahip sektörlerdeki kişisel tüketici kredileri ve yemek, ikram, sağlık, yaşlı bakımı, çocuk bakımı ve ev hizmetleri gibi günlük yaşamla yakından ilgili sektörlerdeki iş kredilerine mali faiz sübvansiyonları sağlayacaklarını ifade etti.

Lan, bu politikaların tüketiciler üzerindeki finansal baskıları hafifletip işletmeler için finansman maliyetlerini düşüreceğini kaydetti.

Lan ayrıca yerel yönetim borç risklerinin etkin şekilde hafifletildiğini de ifade etti.