Çin, Filipinler'i Ren'ai Jiao meselesinde diyaloga çağırdı

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BEİJİNG, 22 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler'i Ren'ai Jiao meselesinde ihlal ve tahriklere derhal son vermeye ve farklıkları mümkün olan en kısa sürede diyalog ve istişare yoluyla düzgün şekilde ele alma yoluna dönmeye çağırdı.

Lin, Cuma günkü olağan basın toplantısında, Çin'in Nansha Qundao adalarındaki Ren'ai Jiao resifinde Filipinler ordusunun son hamleleri hakkındaki yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Financial Times, operasyonla ilintili altı kişiye dayandırdığı haberinde, Filipinler ordusunun Ren'ai Jiao resifinde karaya oturan savaş gemisini ikmal ederek geminin hizmet ömrünü uzatmak amacıyla söz konusu görevi yürüttüğünü kaydetmişti.

Lin, "Haberler bir kez daha gösteriyor ki Filipin tarafının Ren'ai Jiao resifinde karaya oturan savaş gemisine sadece yaşamsal ihtiyaç malzemeleri gönderdiği yönündeki iddiası tamamen yalan" dedi.

Lin, Çin tarafının birçok kez vurguladığı üzere, Filipin tarafının Ren'ai Jiao resifinin uzun vadeli işgalini gerçekleştirmek üzere büyük ölçekli bir onarım ve ikmal çabası yürüterek yasadışı şekilde karaya oturtulan savaş gemisine inşaat malzemeleri ve hatta silah ile mühimmat göndermeye çalıştığını vurguladı.

Filipinler tarafının söz konusu eylemlerinin Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin'in bunu asla kabul etmeyeceğini kaydeden Lin, Çin'in yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde kararlılıkla yanıt vereceğini ifade etti.

Ren'ai Jiao resifindeki mevcut durumun sebebinin son derece açık olduğunu vurgulayan Lin, sorunun temelinde Filipinler tarafının sözünde durmaması, Ren'ai Jiao resifinde 25 yıldır yasadışı şekilde karaya oturtulmuş durumdaki savaş gemisini çekip götürmeyi reddetmesi ve gemiyi ikmal etmek için inşaat malzemeleri göndermede ısrar etmesi olduğunu vurguladı.

Lin, savaş gemisinin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde Çin'e karşı uzun süredir devam eden ihlal ve tahriklerinin, Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu ruhuna ihanetinin ve ihlalinin, ayrıca Güney Çin Denizi'nde ekolojik çevreyi tahribinin yadsınamaz bir kanıtı olduğunu kaydetti.

Lin, "Filipinler tarafını ihlal ve tahriklerine derhal son vermeye ve farklılıkları diyalog ve istişare yoluyla düzgün şekilde yönetme yoluna dönmeye çağırıyoruz. Çin'in kendi toprak egemenliğini ve denizdeki hak ve çıkarlarını koruma kararlılığı sarsılmaz şekilde devam etmektedir" dedi.