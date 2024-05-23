Çin, Filistin'in meşru ulusal haklarını desteklemeye devam edecek

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BEİJİNG, 23 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanma yönündeki haklı davasını her zaman kararlılıkla desteklediğini ve Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını teşvik etmede yapıcı bir rol oynamak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, İspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmalarına ilişkin haberlere cevaben söz konusu açıklamaları yaptı.

Wang, Çin'in Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanma yönündeki haklı davasını kararlılıkla desteklediğini, iki devletli çözüme destek verdiğini ve Filistin devletini ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu kaydederek, Çin'in Filistin- İsrail çatışmasına ilişkin duruşunun tutarlı olduğunu ifade etti.

Acil önceliğin, BM Güvenlik Konseyi'nin 2728 sayılı kararını uygulamak, ateşkesi bir an önce gerçekleştirmek, Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş insani krizi sona erdirmek olduğunu belirten Wang, Filistin sorununa iki devletli çözüm vurgusu yaparak doğru yol olan siyasi çözüm arayışına bir an önce dönülmesi gerektiğini dile getirdi.

Sözcü, Filistin-İsrail çatışmasının mümkün olan en kısa sürede sona erdirilmesinde ve Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasında yapıcı bir rol oynamak üzere Çin'in uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.