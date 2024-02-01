Çin, Filistin-İsrail barış görüşmelerine destek veriyor

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BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filistin ile İsrail'in barış görüşmelerine en kısa sürede yeniden başlamasının desteklenmesi, en kısa sürede daha geniş tabanlı, daha yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesi ve iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik somut bir takvim ve yol haritası oluşturulması için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in bir süredir Filistin meselesiyle ilgili uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi yönünde çeşitli vesilelerle çağrı yaptığını hatırlatan Wang, Filistin ile İsrail arasında son çatışmanın patlak vermesinin ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nin Filistin-İsrail Çatışmasının Çözümüne İlişkin Görüş Belgesi'ni Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, sunduklarını ve en kısa sürede uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısını bir kez daha yinelediklerini söyledi.

Sözcü, Çin'in önerisinin uluslararası toplumda giderek daha fazla kabul gördüğünü ifade etti.

Wang, en kısa sürede daha geniş tabanlı, daha yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesi, iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik somut bir takvim ve yol haritası oluşturulması, ayrıca Filistin ve İsrail ile Araplar ve Yahudiler arasında nihai barışçıl ve uyumlu bir arada yaşam için Filistin ve İsrail'in barış görüşmelerine bir an önce yeniden başlamasının desteklenmesi amacıyla tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.