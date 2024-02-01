 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin, Filistin-İsrail barış görüşmelerine destek veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Filistin-İsrail barış görüşmelerine destek veriyor

Çin, Filistin-İsrail barış görüşmelerine destek veriyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filistin ile İsrail arasındaki barış görüşmelerinin yeniden başlaması, uluslararası bir barış konferansının düzenlenmesi ve iki devletli çözüm için çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Çin'in önerisi uluslararası toplumda kabul görmeye başladı.

01.02.2024 15:19
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 1 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filistin ile İsrail'in barış görüşmelerine en kısa sürede yeniden başlamasının desteklenmesi, en kısa sürede daha geniş tabanlı, daha yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesi ve iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik somut bir takvim ve yol haritası oluşturulması için tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında konuya ilişkin soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Çin'in bir süredir Filistin meselesiyle ilgili uluslararası bir barış konferansı düzenlenmesi yönünde çeşitli vesilelerle çağrı yaptığını hatırlatan Wang, Filistin ile İsrail arasında son çatışmanın patlak vermesinin ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nin Filistin-İsrail Çatışmasının Çözümüne İlişkin Görüş Belgesi'ni Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne, sunduklarını ve en kısa sürede uluslararası barış konferansı düzenlenmesi çağrısını bir kez daha yinelediklerini söyledi.

Sözcü, Çin'in önerisinin uluslararası toplumda giderek daha fazla kabul gördüğünü ifade etti.

Wang, en kısa sürede daha geniş tabanlı, daha yetkili ve etkili bir uluslararası barış konferansı düzenlenmesi, iki devletli çözümün uygulanmasına yönelik somut bir takvim ve yol haritası oluşturulması, ayrıca Filistin ve İsrail ile Araplar ve Yahudiler arasında nihai barışçıl ve uyumlu bir arada yaşam için Filistin ve İsrail'in barış görüşmelerine bir an önce yeniden başlamasının desteklenmesi amacıyla tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İsrail, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Filistin-İsrail barış görüşmelerine destek veriyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 16:07:32. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Filistin-İsrail barış görüşmelerine destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement