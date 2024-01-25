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Çin, Filistin-İsrail çatışmasında silah tedarik etmediğini açıkladı - Son Dakika
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Çin, Filistin-İsrail çatışmasında silah tedarik etmediğini açıkladı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Hamas'ın Çin yapımı silahlar kullandığı iddialarına yanıt vererek, Çin'in Filistin-İsrail çatışmasında bölgeye silah ya da ekipman tedarik etmediğini belirtti. Wu, silah ihracatında üç ilkeye bağlı kaldıklarını ve silahların alıcı ülkenin meşru savunma kabiliyetine olanak sağlaması, barış ve güvenliği bozmaması ve içişlerine müdahale amacıyla kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Çin, Filistin-İsrail çatışmasında silah tedarik etmediğini açıkladı
25.01.2024 - 18:08,
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BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Filistin ile İsrail arasındaki son çatışmaların başladığı tarihten bu yana bölgeye hiçbir silah ya da ekipman tedarik etmediklerini söyledi.

Wu, söz konusu açıklamayı Perşembe günü, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde Çin yapımı silahlar kullandığının tespit edildiğine yönelik İsrail iddialarına ilişkin soruya yanıt verirken yaptı.

Sözcü, askeri kalemlerin ihracatı konusunda her zaman ihtiyatlı ve sorumlu davrandıklarını vurguladı.

Silah ihracatında üç ilkeye bağlı kaldıklarını kaydeden sözcü; silahların alıcı ülkenin meşru olarak kendini savunma kabiliyetine olanak sağlaması, ilgili bölge ve bir bütün olarak dünyanın barış, güvenlik ve istikrarını bozmaması ve alıcı ülkenin içişlerine müdahale amacıyla kullanılmaması şeklindeki ilkeleri sıraladı.

Kaynak: Xinhua
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