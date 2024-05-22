Çin, Filistin sorununun çözümü için uluslararası çabalara destek veriyor - Son Dakika
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Çin, Filistin sorununun çözümü için uluslararası çabalara destek veriyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filistin sorununun tam, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için uluslararası toplumun sarf ettiği tüm çabaları desteklediklerini belirtti. Wang, Uluslararası Ceza Mahkemesi bünyesindeki bir savcının, İsrail Başbakanı ve Hamas'ın üst düzey liderleri hakkında savaş suçu iddiasıyla tutuklama emri talep etmesi hakkındaki yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı. Çin, Gazze'de derhal ateşkes yapılması ve Filistinlilerin maruz kaldığı insani krize son verilmesi gerektiği konusunda uluslararası toplumun büyük bir fikir birliği içinde olduğunu vurgulamaktadır.

22.05.2024 14:20
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BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Filistin sorununun tam, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için uluslararası toplumun sarf ettiği tüm çabaları desteklediklerini belirtti.

Wang, Salı günkü olağan basın toplantısında, Uluslararası Ceza Mahkemesi bünyesindeki bir savcının, İsrail Başbakanı ve Hamas'ın üst düzey liderleri hakkında savaş suçu iddiasıyla tutuklama emri talep etmesi hakkındaki yorumunun sorulması üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, " Gazze'de derhal ateşkes yapılması ve Filistinlilerin maruz kaldığı insani krize son verilmesi gerektiği konusunda uluslararası toplumun büyük bir fikir birliği içinde olduğunu vurgulamak istiyoruz" dedi.

Filistin halkına yönelik toplu cezalandırmanın daha fazla devam etmemesi gerektiğini vurgulayan Wang, Filistin meselesinde Çin'in her zaman adalet ve hakkaniyetten yana olduğunu ve uluslararası hukukun yanında yer aldığını kaydetti.

Wang, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tarafsız ve adil bir tutum sergilemesini ve görevlerini hukuka uygun şekilde yerine getirmesini umuyoruz" diye ekledi.

Kaynak: Xinhua

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