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Çin, Gazze'deki BM tesisine yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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Çin, Gazze'deki BM tesisine yapılan saldırıyı kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) tesisine yapılan saldırıyı kınayarak, sivillere yönelik her türlü saldırıyı şiddetle reddettiklerini belirtti. Wang, BM tesislerinin güvenliğinin korunması gerektiğini ve ateşkesin en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Çin, çatışmanın taraflarına BM kararlarını uygulama ve kapsamlı bir ateşkes sağlama çağrısında bulundu.

Çin, Gazze\'deki BM tesisine yapılan saldırıyı kınadı
26.01.2024 - 12:10,
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BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Gazze'de Birleşmiş Milletler (BM) tesisine bir saldırı daha düzenlenmesi karşısında Çin'in şaşkınlığa uğradığını ve saldırının neden olduğu sivil ölümlerden büyük üzüntü duyduğunu belirterek, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınadıklarını söyledi.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan eğitim merkezinin tanklardan yapılan iki yaylım ateşiyle vurulduğunu, saldırıda 9 kişinin öldürüldüğünü ve 75 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Perşembe günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruya yanıt veren Wang, Çin'in sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınadığını ve uluslararası hukuku ihlal eden tüm hamlelere karşı olduğunu ifade etti.

Wang, "BM tesislerinin güvenliği korunmalıdır. Güç kullanımı hakiki güvenlik sağlayamaz ve ateşkes en önemli önceliktir" dedi.

Wang, çatışmanın taraflarına BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu'nun ilgili kararlarını ciddiyetle uygulama, bir an önce kapsamlı ateşkes sağlama ve daha kötü bir insani felaketin gerçekleşmesini engelleme çağrısında bulunduklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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