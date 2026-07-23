Çin: Güney Çin Denizi'nde Müdahale Hakkı Yok - Son Dakika
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Çin: Güney Çin Denizi'nde Müdahale Hakkı Yok

Çin: Güney Çin Denizi\'nde Müdahale Hakkı Yok
23.07.2026 10:27
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Çin, Güney Çin Denizi meselesine taraf olmayan ülkelerin müdahale etmeye hakkı olmadığını belirtti.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Güney Çin Denizi meselesine taraf olmayan ülkelerin, bu meseleye ilişkin konulara müdahale hakkının olmadığını söyledi.

Lin çarşamba günkü basın toplantısında, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong'un kısa süre önce Güney Çin Denizi ile ilgili yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, Çin tarafı olarak Filipinler personelinin, Çinli kolluk görevlilerine yönelik kötü niyetli saldırısı konusundaki tutumlarını açıkça ortaya koyduklarını belirtti.

Lin, bazı ülkelerin, Filipinler'in ihlal ve provokasyonlarıyla ilgili nesnel gerçekleri görmezden geldiğini, Çin'e asılsız suçlamalar yönelttiğini ve Çin'in kararlılıkla karşı çıktığı yasadışı ve geçersiz "Güney Çin Denizi Tahkim Kararı'nı" sürekli gündeme getirdiğini ifade etti.

Çin ve ASEAN ülkelerinin ortak çabaları sayesinde bölgedeki durumun genel olarak istikrarlı seyrini koruduğunu belirten sözcü, denizde yaşanan gerilimlerin temel nedeninin, Filipinler tarafının kasıtlı ihlal ve provokasyonları olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin: Güney Çin Denizi'nde Müdahale Hakkı Yok - Son Dakika

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