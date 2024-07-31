Çin, Hamas liderinin ölümünü kınadı

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BEİJİNG, 31 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Henniye'nin ölümünden büyük esef duyduklarını belirterek suikaste şiddetle karşı çıktıklarını ve kınadıklarını söyledi.

Lin, söz konusu açıklamayı Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Hamas'ın Henniye'nin Tahran'da İsrail saldırısı sonucu öldürüldüğü şeklindeki açıklaması hakkındaki yorumunun sorulması üzerine yaptı.

Lin, "Olaydan büyük kaygı duyuyoruz, suikaste şiddetle karşı çıkıyor ve kınıyoruz. Ayrıca bu olayın bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırabileceğinden derin endişe duyuyoruz" dedi.

"Çin her zaman bölgesel ihtilafların görüşmeler ve diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını savunmaktadır" diyen Lin, çatışma ve cepheleşmenin daha fazla tırmanmasını önlemek için Gazze'de bir an önce kapsamlı ve kalıcı ateşkesin sağlanması gerektiğini sözlerine ekledi.