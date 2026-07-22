Çin Hastane Gemisi Afrika\'ya Yola Çıktı

QİNGDAO, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Donanması'na ait hastane gemisi, Afrika ve Güney Asya'da insani tıbbi hizmet misyonunu gerçekleştirmek üzere çarşamba günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinden yola çıktı.

2010 yılından bu yana düzenlenen Uyum Misyonu'nun 12'ncisi olan Uyum Misyonu-2026'nın, 200 günden uzun sürmesi planlanıyor. Misyon kapsamında gemi, birçok Afrika ve Güney Asya ülkesini ziyaret ederek yerel halka ücretsiz tıbbi hizmet sunacak.

Gemi mürettebatı ayrıca ilgili ülkelerle kültürel etkileşimlerde bulunacak.