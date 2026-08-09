Çin ile Eğitimi Güçlendirme Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ile Eğitimi Güçlendirme Hedefi

Çin ile Eğitimi Güçlendirme Hedefi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir Üniversitesi, Çin ile eğitim, teknoloji ve kültür alanlarında işbirliği geliştirecek.

NEVŞEHİR, 9 Ağustos (Xinhua) -- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Semih Aktekin, Çin ile eğitim, teknoloji ve kültür alanlarında ilişkileri derinleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Aktekin, Xinhua'ya verdiği röportajda, üniversitenin konumu ile antik İpek Yolu arasındaki tarihsel bağın Çin ile işbirliğini genişletme zemini sunduğunu belirtti. Aktekin, "Üniversitemiz, İpek Yolu üzerinde yer alan antik uygarlıkların beşiği Kapadokya'da bulunuyor. İpek Yolu'ndan bahsederken Çin'den söz etmemek olmaz" dedi.

İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Aktekin, bu dönüm noktasının iki ülkenin üniversiteleri ve halkları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yeni bir ivme kazandıracağına inancını dile getirdi.

Rektör, üniversitede Çin Dili ve Edebiyatı Bölümü kurduklarını ve Çin'deki üniversitelerle çeşitli disiplinlerde işbirliğini genişletmek üzere çalıştıklarını dile getirdi.

Aktekin, "Kapadokya aynı zamanda seramikle de özdeşleşmiş bir bölge. Bu nedenle kültür, sanat, tarih ve turizm alanlarında Çin ile işbirliği yapma imkanımız bulunuyor" dedi.

Rektör, Çin'in kültürel alanların yanı sıra mühendislik, teknoloji ve yapay zeka alanlarında kaydettiği hızlı ilerlemenin akademik işbirliği için yeni fırsatlar yarattığını ifade etti.

Aktekin, "Çin son yıllarda mühendislik ve teknoloji alanlarında dikkate değer ilerlemeler kaydetti. Yapay zeka da dünyanın en önemli önceliklerinden biri haline geldi. Çinli şirketler bu alanda önemli başarılar elde etti" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin halihazırda Çinli kurumlarla işbirliği içinde olduğunu belirten rektör, bu ortaklığın özellikle yükselen teknolojiler alanında derinleşmesi temennisinde bulundu.

Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri ilk elden gözlemlemek amacıyla üniversiteden bir heyet ile Çin'i ziyaret ettiğini kaydeden Aktekin, "Çin'in bilimsel ve teknolojik ilerlemelerine yerinde tanıklık ettik. Muazzam gelişmeler olmuştu. Bu nedenle Çinli üniversitelerle bilimsel araştırma, teknoloji, güzel sanatlar ve dil çalışmaları alanlarını kapsayan çeşitli anlaşmalar imzaladık" dedi.

İşbirliğinin daha fazla ortak araştırma projesi, akademik değişim programları ve kurumsal işbirliği ile genişlemeye devam etmesi dileğinde bulunan Aktekin, "Bu işbirliğinin giderek daha da güçlenmeye devam edeceğini umuyoruz" diye konuştu.

İki ülke arasındaki kapsamlı ilişkilere de değinen Aktekin, Çin ve Türkiye'yi uzun bir geçmişe sahip medeniyetler olarak nitelendirerek, iki ülkenin ortak mirasının gelecekteki işbirliği için sağlam bir temel oluşturabileceğini belirtti.

Aktekin, "Çin ve Türkiye, dünya tarihinde önemli izler bırakmış iki kadim medeniyet. Bu iki kadim kültürün temsilcileri geçmişte de olduğu gibi bilim, kültür, sanat, siyaset ve medya alanlarında geniş işbirliği imkanlarına sahip" dedi.

Çin ve Türkiye'nin eğitim, turizm ve inovasyon alanlarındaki ilişkilerini güçlendirmeye devam etmesiyle üniversitelerin öğrencileri, araştırmacıları ve kültür kurumlarını bir araya getirmedeki rolünün artabileceğini belirten Aktekin, ilerleyen süreçte iki ülke arasında daha derin akademik işbirliği sayesinde ikili ilişkilerin güçleneceğine inancını dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Nevşehir Üniversitesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Teknoloji, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ile Eğitimi Güçlendirme Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro
Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
18:01
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 06:45:13. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ile Eğitimi Güçlendirme Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.