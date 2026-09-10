Çin ile imzalanan protokolle defne yaprağı ihracatının önü açıldı - Son Dakika
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Çin ile imzalanan protokolle defne yaprağı ihracatının önü açıldı

Çin ile imzalanan protokolle defne yaprağı ihracatının önü açıldı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi heyetiyle imzalanan protokolle defne yaprağının Çin'e ihracatının önünün açıldığını duyurdu. Yumaklı, mevcut ihracat hacmini bu dev pazarla daha yukarılara taşıyacaklarını belirtti.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi heyetiyle imzalanan protokolle defne yaprağının Çin'e ihracatının önünün açıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi heyetini Bakanlık'ta ağırladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tarım diplomasisinde sınırları aşıyor, yeni pazarlara açılıyoruz. Bakanlığımızda ağırladığımız Çin Halk Cumhuriyeti Gümrükler Genel İdaresi heyetiyle, üretiminde öncü ülkelerden olduğumuz 'Defne Yaprağı'nın Çin'e ihracatının önünü açan protokolü imzaladık. Mevcut ihracat hacmimizi bu dev pazarla çok daha yukarılara taşıyacak, ürünlerimizin katma değerini artıracağız. Ülkemiz tarımına, ihracatçımıza ve üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çin ile imzalanan protokolle defne yaprağı ihracatının önü açıldı - Son Dakika

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