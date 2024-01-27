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Çin ile Rusya arasında yeni bir hava kargo rotası açıldı - Son Dakika
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Çin ile Rusya arasında yeni bir hava kargo rotası açıldı

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kashgar İli ile Rusya'nın başkenti Moskova arasında yeni bir hava kargo rotası açıldı. Rusya'nın Volga-Dnepr Havayolları tarafından işletilen bir IL-76 kargo uçağı, Xinjiang'ın Kashgar Laining Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Çin'den yaklaşık 40 ton ekipman, elektronik ürün ve diğer malları taşıdı. Bu yeni rotanın açılması, Çin ile Orta Asya ve Avrupa'daki ülkeler arasındaki ticarete güçlü bir destek sağlayacak.

Çin ile Rusya arasında yeni bir hava kargo rotası açıldı
27.01.2024 - 10:53,
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URUMQİ, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kashgar İli ile Rusya'nın başkenti Moskova'yı birbirine bağlayan yeni bir hava kargo rotası Cuma günü açıldı.

Rusya'nın Volga-Dnepr Havayolları tarafından işletilen bir IL-76 kargo uçağı Cuma günü Xinjiang'ın güneyindeki Kashgar Laining Uluslararası Havalimanı'ndan havalanarak Çin'den yaklaşık 40 ton ekipman, elektronik ürün ve diğer malları taşıdı. Uçak Moskova'ya doğru yola çıktı.

Bu, Kashgar'da bu yıl açılan ilk uluslararası kargo rotası. Havalimanından yapılan açıklamaya göre, uçuşun her Perşembe gerçekleştirilmesi ve uçuş süresinin yaklaşık altı saat olması planlanıyor.

Xinjiang Ticari Lojistik Grubu Genel Müdürü Zheng Dong, "Yeni rotanın açılması Çin ile Orta Asya ve Avrupa'daki ülkeler arasındaki ticarete güçlü bir destek sağlayacak" dedi.

Kuşak ve Yol boyunca önemli bir havacılık merkezi olan havalimanı, Pakistan ve Tacikistan da dahil olmak üzere sekiz komşu ülkenin başkentlerini ve büyük şehirlerini sadece bir buçuk saatlik bir uçuşla birbirine bağlıyor.

Havalimanından 2019 yılından bu yana Pakistan'ın Karaçi, İslamabad ve Lahor şehirlerine, Macaristan'ın Budapeşte şehrine, Belçika'nın Liege şehrine ve 2023 yılı sonuna kadar Almanya'nın Köln şehrine olmak üzere altı uluslararası kargo rotası açıldı.

Havalimanı, 2023 yılında yılda 5 milyon yolcu kapasitesine ve 60.000 ton kargo ve posta hacmine ulaşmak için yenileme ve genişletme projelerini tamamladı.

Kaynak: Xinhua
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