Çin\'in C919 Yolcu Uçağı Singapur Havacılık Fuarı\'nda Uçuş Gösterisi Yapacak

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SİNGAPUR, 10 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kendi geliştirdiği büyük yolcu uçağı C919, 20 Şubat - 25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2024 Singapur Havacılık Fuarı'nda uçuş gösterisi yapacak.

2024 Singapur Havacılık Fuarı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, hava gösterilerine Hindistan, Avustralya, Endonezya ve Güney Kore'den akrobasi ekipleri katılıyor. ABD Hava Kuvvetleri'nin B-52 bombardıman uçağı da hava gösterisinde bir gösteri uçuşu yapacak.

Singapur Hava Kuvvetleri, etkinliğe F-15 savaş uçağı ve Apache saldırı helikopteri ile katılacak.