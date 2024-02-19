Çin'in cari işlemler fazlası 2023 yılında 264,2 milyar dolar olarak gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in cari işlemler fazlası 2023 yılında 264,2 milyar dolar olarak gerçekleşti

Çin\'in cari işlemler fazlası 2023 yılında 264,2 milyar dolar olarak gerçekleşti

Çin'in cari işlemler fazlası 2023 yılında 264,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Cari işlemler fazlasının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı geçtiğimiz yıl yüzde 1,5 olarak hesaplandı. Mal ticareti fazlası ise 608 milyar dolar olarak tarihteki ikinci en yüksek seviyeye ulaştı. Çin'deki yabancı yatırımlarda genel bir net giriş ve yurtiçi menkul kıymetler piyasasındaki denizaşırı yatırımlarda iyileşme görülürken, yabancı yatırımcıların Çin'de iş yapma ve renminbi cinsinden varlık tahsis etme yönünde güçlü istek sergilediği belirtildi.

19.02.2024 15:51  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in cari işlemler fazlası 2023 yılında 264,2 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Çin Devlet Kambiyo İdaresi'nden Pazar günü yapılan açıklamaya göre cari işlemler fazlasının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı geçtiğimiz yıl makul ve dengeli bir aralıkta seyrederek yüzde 1,5 olarak hesaplandı.

İdare verilerine göre, geçtiğimiz yıl mal ticareti fazlası 608 milyar dolara ulaşarak tarihteki ikinci en yüksek seviyeyi gördü.

İdare sözcüsü Wang Chunying, ekonomik toparlanma trendi sayesinde Çin'in dış ticaretinin her bir çeyrekte genişleyerek oldukça büyük bir cari işlemler fazlası yarattığını belirtti.

Verilere göre turizm ve ulaştırma sektörlerinde yeniden büyük açık kaydedilirken, turizm sektöründeki açık ise 180,6 milyar ABD doları olarak hesaplandı.

Sermaye açısından Çin'deki yabancı yatırımlarda genel bir net giriş ve yurtiçi menkul kıymetler piyasasındaki denizaşırı yatırımlarda iyileşme görülürken, yabancı yatırımcıların Çin'de iş yapma ve renminbi cinsinden varlık tahsis etme yönünde güçlü istek sergilediği ortaya konuldu.

Wang, 2024'e yönelik olarak hem iç hem de dış ortamlarında iyileşme görülen Çin'in, ödemeler dengesindeki temel dengeyi sürdürecek zemine ve şartlara sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: Xinhua

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in cari işlemler fazlası 2023 yılında 264,2 milyar dolar olarak gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 05:49:31. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in cari işlemler fazlası 2023 yılında 264,2 milyar dolar olarak gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement