Çin'in Changsha kentinde Dünya Bilişim Konferansı akıllı ekonomi temasıyla başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Dünya Bilişim Konferansı cuma günü Çin'in Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da başladı. Changsha Uluslararası Konferans Merkezi, "Dünyayı Hesaplayarak Yeni Bir Çağ Yaratmak: Yeni Bir Akıllı Ekonomi Biçimi Oluşturmak" temasıyla etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
CHANGSHA, 20 Kasım (Xinhua) -- 2026 Dünya Bilişim Konferansı, cuma günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da başladı.
Changsha Uluslararası Konferans Merkezi, "Dünyayı Hesaplayarak Yeni Bir Çağ Yaratmak: Yeni Bir Akıllı Ekonomi Biçimi Oluşturmak" temalı etkinliğe ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Xinhua
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