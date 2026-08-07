Çin\'in Dış Ticareti Temmuz\'da %19,2 Arttı

BEİJİNG, 7 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in yuan cinsinden dış ticareti, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin cuma günü açıkladığı verilere göre, temmuz ayında toplam mal ithalat ve ihracat hacmi 4,66 trilyon yuana (yaklaşık 686,26 milyar ABD doları) ulaşarak art arda beşinci ayda da 4 trilyon yuanın üzerinde gerçekleşti. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8, ithalat ise yüzde 21,2 artış gösterdi.

Yılın ilk 7 ayında toplam dış ticaret hacmi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,3 artarak 30,13 trilyon yuana ulaştı.

Endüstriyel robotlar ve 3D yazıcılar dahil yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50'nin üzerinde artarak, yılın ilk yarısında kaydedilen yüzde 39'luk büyüme oranını geride bıraktı.