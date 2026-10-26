Çin\'in en büyük tahıl üreticisi Heilongjiang\'da hasat sonrası çalışmalar hızlandı

Çin'in en büyük tahıl üreticisi Heilongjiang'da hasat sonrası çalışmalar hızlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang'da sonbahar hasadı sona yaklaştı. Ülkenin en büyük tahıl üreticisi olan eyaletteki tüm tahıl yetiştirme alanları, güvenli depolama ve tedarik için hasat sonrası tahıl yönetimini iyileştirme çalışmalarına hız verdi.
HARBİN, 26 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde sonbahar hasadı sona yaklaştı.
Ülkenin en büyük tahıl üreticisi olan Heilongjiang'daki tüm tahıl yetiştirme alanları, güvenli tahıl depolama ve tedariki için hasat sonrası tahıl yönetimini iyileştirme çalışmalarına hız verdi.
Kaynak: Xinhua
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