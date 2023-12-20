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ZİGONG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletini sarsan 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından, acil kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere Çin'in güneybatısındaki Zigong kentinde bulunan bir havaalanından havalanan büyük insansız hava aracı Wing Loong-2H, 19 Aralık 2023. (Fotoğraf: Çin Havacılık Sanayi Kurumu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Son Dakika › Güncel › Çin'in Gansu eyaletindeki depremde insansız hava aracı kullanıldı - Son Dakika