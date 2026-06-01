Çin'in Hastane Gemisi Güney Çin Denizine Açıldı

01.06.2026 13:16
İpek Yolu Gemisi, askerlere sağlık hizmeti sunmak için Zhanjiang'dan yola çıktı.

GUANGZHOU, 1 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'na ait "İpek Yolu Gemisi" adlı hastane gemisi, Güney Çin Denizi'ndeki adalara ve Çin'in güneyindeki kıyılara sağlık hizmeti sunmak üzere pazar günü ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde bulunan bir askeri limandan yola çıktı.

Gemi, adalarda görev yapan subay ve askerlere ve yakınlarına muayene, geleneksel Çin tıbbı fizyoterapisi, cerrahi müdahale ve sağlık eğitimi hizmetleri sunacak.

İpek Yolu Gemisi, yaralıların tedavisine yönelik eğitim ve tıbbi ekipman bakımı hizmetleri de verecek.

Çin'de yerli olarak tasarlanıp inşa edilen gemi 2024 yılında hizmete girdi. Çin'in okyanusta görev yapabilen 10.000 tonluk ikinci hastane gemisi olan İpek Yolu Gemisi, sağlık amaçlı 234 günlük denizaşırı seferini nisan ayında tamamladı. Geminin sağlık ekibi, Nauru, Fiji, Tonga, Jamaika, Barbados ve Papua Yeni Gine'yi kapsayan görev sırasında, 26.324 ayakta muayene, 2.724 de cerrahi operasyon gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Denizcilik, İpek Yolu, Teknoloji, Hastane, Sağlık, Güncel, Ulaşım, Dünya, Son Dakika

