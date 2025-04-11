Çin'in Hidrojenle Çalışan İHA'sı 30 Saat Uçtu

CHENGDU, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği hidrojenle çalışan insansız hava aracı (İHA) kısa süre önce tamamladığı 30 saatlik kesintisiz uçuşuyla ülkede üretilen bu tür hava araçları kategorisinde yeni bir rekor kırdı.

Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada 50 kilogram sınıfındaki hidrojenle çalışan İHA'nın, kuruma bağlı Chengdu Hava Araçları Sanayi Grubu Limited Şirketi ile Tsinghua Üniversitesi tarafından ortaklaşa geliştirildiği belirtildi.

Hidrojen hücrelerinin üretim özellikleri bakımından hava aracının, uçuş, kontrol ve itiş gücünün entegre tasarımında çığır açtığı belirtildi.

Hidrojenle çalışan İHA, rekor uçuşunu Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletine bağlı Dujiangyan kentinde gerçekleştirdi.

Kalkış işlemi için sürücüsüz bir otomobilin tavanına monte edilen İHA, hareket halindeki araçtan havalanarak standart dışı bir pistten kalkış senaryosunu başarıyla tamamladı.

Hidrojenle çalışan İHA'nın uçuş sırasında üzerinde bulunan cihazları kullanarak yerde uzaktan dinamik izleme işlemi gerçekleştirebildiğini kaydeden kurum, bunun alçak irtifa ekonomisi ve yeşil havacılıkta hidrojenle çalışan İHA'ların kullanımı açısından umut verici bir gelişme olduğunu belirtti.