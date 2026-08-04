Çin'in Hizmet Ticareti Yüzde 8,3 Büyüdü - Son Dakika
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Çin'in Hizmet Ticareti Yüzde 8,3 Büyüdü

Çin\'in Hizmet Ticareti Yüzde 8,3 Büyüdü
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Çin'in hizmet ticareti, 2026'nın ilk yarısında geçen yıla göre yüzde 8,3 artış gösterdi.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in hizmet ticareti, 2026'nın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,3 büyüdü.

Ticaret Bakanlığı'nın salı günü açıkladığı verilere göre, ocak-haziran döneminde hizmet ithalatı ve ihracatının toplam değeri yaklaşık 3,78 trilyon yuana (yaklaşık 556,56 milyar ABD doları) ulaştı.

Söz konusu dönemde seyahat hizmetleri ihracatı, en büyük beş hizmet ihracatı kategorisi arasında en hızlı büyümeyi kaydederek yüzde 31,1 artışla 229,2 milyar yuana yükseldi.

Aynı dönemde bilgi yoğun hizmet ticareti, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 artarak 1,66 trilyon yuana ulaştı ve toplam hizmet ticaretinin yüzde 44'ünü oluşturdu. Öte yandan kişisel kültür ve eğlence hizmetleri ihracatı yüzde 57,2, fikri mülkiyet kullanım ücretleri ise yüzde 44,3 arttı.

Salı günü açıklanan veriler, ulaştırma hizmetleri ithalatının da aynı dönemde yüzde 30,4 artışla 498,1 milyar yuana çıktığını ortaya koydu. Böylece ulaştırma hizmetleri, en büyük beş hizmet ithalatı kategorisi arasında en hızlı büyüyen kalem oldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hizmet Ticareti Yüzde 8,3 Büyüdü - Son Dakika

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