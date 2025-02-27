Çin'in Hukuk ve Ekonomi Reformları

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İSTANBUL, 27 Şubat (Xinhua) -- Uzmanlar, Çin'in stratejik olarak hukuki sistemini güçlendirmeye, ekonomik büyümesini teşvik etmeye ve siyasi istikrarı sürdürmeye odaklanmasının, ülkenin istikrarlı yükselişine güç verdiğini söyledi.

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Barış Doster, konuyla ilgili olarak Xinhua'ya yaptığı değerlendirmede Çin'in hukuki ve siyasi sistemlerinde gerçek eşitliği sağlama çabalarının, ülkenin küresel bazda etkisini artırmasında kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

Doster, "Çin eşitliği ne kadar çok uygulamaya koyup kendini Batılı modelden farklılaştırırsa, o oranda gerçek eşitliğin var olduğu bir sosyal, siyasi ve hukuki sistem kuruyor" dedi.

Doster, Çin'in özellikle Çin Ulusal Halk Kongresi'nin ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin politikalara yön vermek ve kilit öneme sahip sorunları ele almak üzere gerçekleştireceği "İki Toplantı" yoluyla kapsayıcı yönetişim ve hukuk reformu bağlılığını sürdürdüğüne de dikkat çekti.

Doster, "İki toplantı, ülkenin uzun vadeli stratejisi açısından kritik öneme sahip ve Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) istikrar ve kalkınma vurgusunu yansıtıyor. Toplantıda siyaset ve ekonomiden sosyal ve ideolojik meselelere ve kısa ve orta vadeli stratejik planlamaya kadar çok farklı konu ele alınıyor" dedi.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver ise Çin'in istikrar ve karşılıklı faydaya öncelik veren bir kalkınma modelini benimsediğini ve önde gelen küresel bir oyuncu olarak konumunu güçlendirdiğini belirtti.

Suver, Çin'in küresel ticarette kilit öneme sahip bir itici güç haline geldiğini ve Dünya Ticaret Örgütü ve küresel tedarik zincirlerine büyük katkılarda bulunduğunu kaydetti.

Suver, Çin Rüyası'nı gerçekleştirmek isteyen Çin'in istikrara öncelik verdiğini, çatışmalardan kaçındığını ve karşılıklı faydayı temel alan ilişkiler inşa ettiğini vurguladı.

Özellikle Çin'in barışa dayalı kalkınmasından övgüyle bahseden Suver, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni Avrupa, Asya ve Afrika'da siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendiren kilit öneme sahip bir örnek olarak niteledi.

Türkiye Asya-Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü Selçuk Çolakoğlu da Çin'in kalkınma desteği sunup modernleşmeyi teşvik ederek Küresel Güney'le bağlarını güçlendirmeye olan vurgusunu artırdığına dikkat çekti.

Çolakoğlu Xinhua'ya verdiği demeçte, "Küresel Güney'deki ülkelerin kalkınmasına büyük katkıda bulunan ülkelerden olan Çin, büyüme oranlarını artırmak ve kritik altyapı projelerini tamamlamak üzere ek mali kaynaklar sağlıyor" dedi.

Çolakoğlu, ÇKP'nin liderliğinde Çin'in karşılıklı saygı, karşılıklı fayda ve barış içinde bir arada yaşamayı temel alan yeni bir uluslararası ilişkiler türünü gündeme getirdiğini kaydetti.

Çolakoğlu bu kararlılığın Çin'in, yabancı yatırım için kolaylaştırılmış prosedürler ve genişletilmiş vizesiz erişimi de içeren reform ve dışa açılma politikasına yansıdığını ve küresel ekonomiyle entegrasyonunu artırma isteğini gösterdiğini vurguladı.