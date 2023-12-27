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Çin'in İç Moğolistan'ında Yeni Enerji Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
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Çin'in İç Moğolistan'ında Yeni Enerji Kapasitesi Artıyor

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde kurulu yeni enerji kapasitesi, bu yıl sonunda 90 gigavatı aşacak ve toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 44'ünü oluşturacak. Bölge, zengin rüzgar ve güneş kaynaklarına sahip olması nedeniyle yeni enerji projelerine büyük yatırımlar yapmaktadır.

Çin\'in İç Moğolistan\'ında Yeni Enerji Kapasitesi Artıyor
27.12.2023 - 10:37,
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HOHHOT, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde kurulu yeni enerji kapasitesinin bu yıl sonu itibarıyla 90 gigavatı aşması ve toplam kurulu enerji üretim kapasitesinin yüzde 44'ünü oluşturması bekleniyor.

Bölge Enerji Bürosu Müdür Yardımcısı Chen Zheng, zengin rüzgar ve güneş kaynaklarına sahip İç Moğolistan'ın yeni enerji gelişimi için bir eylem planı yayımlandığını, ayrıca yeni güç sistemleri ve bağımsız enerji depolama istasyonu projelerine ilişkin önlemler oluşturulduğunu söyledi.

Bölge bu yıl yeni enerji projelerine yaklaşık 170 milyar yuan (yaklaşık 24 milyar ABD doları) tutarında yatırım yaparak bir önceki yıla göre yüzde 33 büyüme kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'in İç Moğolistan'ında Yeni Enerji Kapasitesi Artıyor - Son Dakika
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