Çin'in Motosiklet İhracatı Avrupa'ya Başladı - Son Dakika
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Çin'in Motosiklet İhracatı Avrupa'ya Başladı

Çin\'in Motosiklet İhracatı Avrupa\'ya Başladı
26.06.2026 14:14
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ZXMOTO, Chongqing'den 200'den fazla motosiklet ihraç etti. Avrupa'ya yeni sevkiyat planları var.

CHONGQİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing merkezli motosiklet üreticisi ZXMOTO tarafından üretilen 200'den fazla motosiklet Avrupa pazarına ihraç edildi.

Chongqing Gümrük İdaresi yaptığı açıklamada söz konusu sevkiyatın, şirketin Avrupa'ya gerçekleştirdiği son toplu ihracat olduğunu kaydetti.

Chongqing'deki Guoyuan Limanı'ndan sevk edilen motosikletler, Yangtze Nehri üzerinden Shanghai'a ulaştırıldıktan sonra denizyolu taşımacılığına aktarılacak ve oradan da nihai varış noktası olan Polonya'ya gönderilecek.

ZXMOTO Dış Ticaret Departmanı Sorumlusu Huang Qin, İspanya'ya gönderilecek 330 motosikletin de yakın zamanda sevk edilmesinin planlandığını bildirerek, "Guoyuan Limanı'ndaki gümrükleme hizmetleri son derece elverişli. Özellikle nehir-deniz intermodal taşımacılığı modeli, ürünlerimizin küresel pazara daha verimli şekilde ulaşmasına yardımcı oluyor" dedi.

Huang, geçmişte ağırlıklı olarak Asya pazarına odaklandıklarını, uluslararası motosiklet yarışlarındaki başarılı performanslarının ise Avrupa'dan gelen siparişlerde hızlı bir artışa yol açtığını söyledi.

Çin'in önde gelen otomobil ve motosiklet üretim merkezlerinden biri olan Chongqing, 2025 yılında yaklaşık 7,86 milyon motosiklet üreterek ülkenin toplam motosiklet üretiminin yüzde 35,5'ini oluşturdu. Resmi verilere göre, 2026 yılının ilk beş ayında Chongqing'in motosiklet ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 artışla 12,21 milyar yuana (yaklaşık 1,79 milyar ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Motosiklet, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Motosiklet İhracatı Avrupa'ya Başladı - Son Dakika

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