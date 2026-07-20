Çin\'in Robotik Gücü Artıyor

BEİJİNG, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'de geliştirilen tam donanımlı insansı robot modeli sayısı 400'ü aşarak dünya toplamının yarısından fazlasına ulaştı. Bu durum, ülkenin robotik sektöründeki hızla büyüyen konumunu ortaya koyuyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı tarafından pazartesi günü yayımlanan verilere göre, yılın ilk yarısında ülkede geliştirilen dört ayaklı robotlar ise küresel satışların yaklaşık yüzde 70'ini oluşturdu.